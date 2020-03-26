كورونا.. لبنان سيفرض إغلاقا من 7 مساء حتى 5 صباحا لمكافحة الفيروس

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد اليوم الخميس، إن البلاد ستفرض إغلاقا من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وطلب وزير المالية غازي وزني من كل المؤسسات العامة تعليق العمل لحين إشعار آخر في إطار إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المرض وفقا لبيان من الوزارة.

وسجل لبنان حتى الآن 368 حالة إصابة وست وفيات، وأكدت وزارة الصحة العامة أن الضحيتين الجديدتين في العقدين الخامس والسابع من العمر وكانا يعانيان من أمراض مزمنة.

المصدر: وكالات