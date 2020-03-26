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السعودية.. وليمة حضرها شخص مصاب بكورونا تحيل المدعوين للحجر الصحي

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السعودية.. وليمة حضرها شخص مصاب بكورونا تحيل المدعوين للحجر الصحي
Reuters
غجراءات الوقاية في السعودية - أرشيف
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تسببت وليمة عشاء حضرها شخص مصاب بكورونا قادم من تركيا في الطائف، بعزل 10 أشخاص كانوا بين المدعوين، خشية التقاطهم العدوى.

وأشار أحد المدعوين هاني عيضة النمري إلى أن "الأشخاص العشرة خالطوا شخصا مصابا حضر وليمة عشاء، وبعد التأكد من إصابته لاحقا تم عزلهم، وهم الآن بانتظار النتائج المختبرية التي يتوقع إعلانها اليوم الخميس".

وأضاف النمري، أنهم "الآن في العزل الانفرادي، وألسنتهم تلهج بدعاء الله أن يشافيهم وجميع المصابين والمخالطين، فالأمر جلل.. كورونا إما حياة أو موت ولا بد أن يدرك الجميع خطورة الوضع الذي لا يشعر به غير المخالطين والمصابين".

وشدد على أن الطائف ظلت خالية من إصابات مؤكدة لأكثر من أسبوعين حتى أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 6 أشخاص.

المصدر: "عكاظ"

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