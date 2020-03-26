سوريا .. بعد انتقادات أثارتها صور تجمع عسكريين.. الحكومة تشكل لجنة تحقيق

بعد انتقادات حادة أثارتها مشاهد لمجموعة عسكريين ينتظرون وسيلة نقل، وتعرضهم للابتزاز، شكلت الحكومة السورية لجنة للتحقيق في الأمر

وعلقت الحكومة على صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع عسكريين في كراج العباسيين بدمشق، قائلة إنه "بعد المتابعة تبين أن هذا التجمع نتيجة ترتيب نقلهم إلى المحافظات بشكل جماعي" وأشارت إلى أنه "تم تسيير 10 باصات هذا اليوم منذ ساعتين ويتم تسيير رحلات يومية وفق الحاجة"

وقالت إنه "تم تشكيل فريق مختص مؤلف من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة العدل وقيادة الشرطة العسكرية للوقوف على الواقع الحقيقي لنقل العسكريين بين المحافظات"

وأثارت الصور انتقادات حادة وقد وُصفت تلك الحالة بأنها "مخزية ومخجلة".

وبعد تداول الصور أعلنت شركة النقل الداخلي في دمشق أنها قامت بتسيير أكثر من 12 حافلة باتجاه المحافظات لتأمين نقل العسكريين إلى عدة محافظات.

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارا بتأمين نقل العسكريين المنتهية إجازاتهم بعد قرارات تعليق النقل بين المحافظات.

أسامة يونس -دمشق