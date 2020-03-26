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الإمارات تشارك في قمة العشرين الافتراضية حول كورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات تشارك في قمة العشرين الافتراضية حول كورونا
Reuters SZH/zuz
الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي
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أعلنت الإمارات، أنها ستشارك في قمة افتراضية لمجموعة العشرين ستعقد عبر الإنترنت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس.

وقال الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة على "تويتر"، إن الإمارات ستشارك "بروح التضامن والتكاتف".

وأضاف: "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا، وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

المصدر: "رويترز"

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