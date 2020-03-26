وزير الأوقاف المصري: لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في وقت لا يتوافر فيه الأمن الصحي

أصدر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بيانا "هاما" بشأن إقامة صلاة الجمعة، موضحا أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها.

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وأشار إلى أن "الأمن الصحي لإقامة صلاة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يخشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان".

وتابع: "عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك".

ونوه بأنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي والأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

وحذرت الوزارة، جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وناشدت جميع المصريين الالتزام بها حفاظا على حياتهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية