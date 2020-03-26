طبيب سعودي مصاب بالفيروس التاجي يروي قصته ويوصي مواطنيه..

أعلن طبيب سعودي يعمل بمكة المكرمة، إصابته بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى أن يلزموا بيوتهم ولا يخرجوا إلا للضرورة القصوى.

وروى الدكتور محمد المصري، وهو سعودي يبلغ من العمر 29 عاما ملابسات ظهور أعراض العدوى عليه، مشيرا إلى أنها بدأت "قبل نحو 3 أيام عندما شعرتُ ببحة في الصوت، وبعد أخذ الفحوصات اتضح إصابتي بفيروس كورونا الجديد، حيث أعمل طبيب طوارئ في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة".

وكشف الطبيب ملابسات انتقال العدوى إليه، لافتا إلى أنه أصيب في أعقاب "‏الكشف على عدد من المرضى والاشتباه فيهم بحمل الفيروس بقسم الطوارئ قبل ثلاثة أيام، حيث لم يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة عند مراجعتهم للمستشفى، وقد تم حجرهم وتشخيصهم قبل نشر العدوى لغيرهم".

وأعرب الطبيب السعودي عن افتخاره لكونه جزءا من العمل الطبي البطولي في بلاده، مضيفا "وهذا أقل واجب أقدمه تجاه ديني ووطني".

وذكر الطبيب السعودي المصاب بكورونا، أن أعراض المرض عليه بسيطة، وهو يعاني فقط من بحة في الصوت، من دون الأعراض الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وأعلن المصري أنه الآن "في الحجر الطبي داخل المستشفى الذي يعمل فيه ويتلقى العلاج اللازم".

وشدد في هذا السياق على أن معنوياته عالية جدا، وهو مؤمن بقضاء الله وقدره، وقد بدأ في تلقي العلاج وحالته مستقرة والأعراض بسيطة.

المصدر: سبق