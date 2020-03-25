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السودان.. الإفراج عن 4000 سجين بسبب انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

السودان.. الإفراج عن 4000 سجين بسبب انتشار كورونا
Reuters Umit Bektas
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أعلنت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين كإجراء احترازي، يأتي بغية كبح تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت عضو المجلس السيادي الانتقالي الحاكم في السودان، عائشة موسى، إطلاق سراح 4217 من معتقلي سجن الهدى الإصلاحي الواقع في مدينة أم درمان.

وصرحت المسؤولة، حسب تقارير إعلامية محلية، بأن الإفراج عن هؤلاء السجناء يعد بداية لإطلاق سراح مزيد من المعتقلين من مختلف السجون السودانية، مشيرة إلى ضرورة أن يتعهد هؤلاء المفرج عنهم خطيا بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم والالتزام بكافة القوانين في إجراء الفحص الطبي، بغية الاطمئنان على صحتهم وسلامة المجتمع.

وسجلت في السودان حتى الآن ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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