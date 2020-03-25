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مصر.. وفاة توأم أثناء نومهما بظروف غامضة

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة توأم أثناء نومهما بظروف غامضة
Reuters
مصر
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أمرت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الطب الشرعي بتشريح جثماني شقيقين توأم توفيا في ظروف غامضة أثناء نومهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري، بأن اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بورود إشارة لشرطة النجدة، بوفاة  شقيقين توأم يبلغان من العمر 22 عاما، داخل منزلهما.

وأضاف الموقع أن والدتهما أخبرت الشرطة أنها تناولت وجبة العشاء مع نجليها، ثم خلدوا للنوم، مشيرة إلى أنها ذهبت في الصباح لغرفتهما لإيقاظهما لتكتشف وفاتهما.

جدير بالذكر أنه قد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وقررت النيابة تشريحهما لمعرفة سبب الوفاة.

المصدر: "اليوم السابع"

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