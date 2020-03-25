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مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان وعيد الفطر

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مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان وعيد الفطر
Reuters
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قال رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، إن شهر شعبان 30 يوما، نظرا لأن هلال شهر رمضان سيولد يوم 29 شعبان.

وذكر القاضي، في تصريحات صحفية، أنه طبقا للحسابات الفلكية حتى الآن فإنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل، على أن يكون رمضان كاملا لـ30 يوما، لافتا إلى أنه من المقرر التنسيق مع الجهات المختصة الدينية لإعلان ذلك.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية إن أول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو القادم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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