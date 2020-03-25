إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الاربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم مدينة أربيل.

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وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد فحص مجموعة من الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس، تم تسجيل إصابتين جديدتين لرجلين يبلغ كل منهما من العمر 35 عاما.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في إقليم كردستان لتصل إلى 99 شخصا، توفي منهم اثنان.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة العراقية الاتحادية عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء.

وذكر بيان للوزارة أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى 316 حالة"، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ يوم الاثنين، مبينا أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة"، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها.

وأشار البيان إلى أن "75 حالة أخرى تماثلت للشفاء".

المصدر: RT