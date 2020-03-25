تعافي 43 شخصا في الكويت من فيروس "كورونا" من أصل 189 إصابة

أعلن وزیر الصحة الكویتي، باسل الصباح، الیوم الأربعاء، عن شفاء 4 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا "كوفید 19".

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الصباح قوله إن المتماثلين للشفاء كويتون، مواطنان ووافدان، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 43 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن فرض حظر تجول ليلي في كل أراضي البلاد من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 فجرا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: كونا