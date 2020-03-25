لقطات مذهلة من السعودية في "زمن الكورونا"!

نشر الحساب الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على صفحته في موقع "تويتر" مجموعة من الصور المذهلة لشوارع السعودية ليلا خلال حظر التجول.

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وأرفقت الهيئة الصور بتعليق قالت فيه: "التزام سكان العاصمة المقدسة في ثاني أيام قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتداولت عدة حسابات سعودية أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر خلو شوارع المملكة من الحركة، بعد تطبيق حظر التجول الذي أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن الإجراءات للحد من انتشارالوباء العالمي.

وأظهرت اللقطات المتداولة انتشارا واسعا لعناصر الشرطة والحرس الوطني لضبط حالة الحظر وتطبيق القانون على المخالفين للتعليمات الذين يلتزموا بالحظر.

لقطات من مركز بني حرير وبني عدوان وطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة القرى بمنطقة الباحة بعد سريان قرار #منع_التجول اليوم الثاني تظهر الشوارع خلوهامن الحركة pic.twitter.com/1pbkV2UzVm — ✨ شُ م ر خ لا ي ف🕊♥️ (@bani1huriradwan) March 25, 2020

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، بعد تداوب بعض الفيديوهات لمخالفين.

التزام سكان #العاصمة_المقدسة في ثاني أيام

قرار #منع_التجول للحد من انتشار فيروس #كوروناpic.twitter.com/0fU6tNADKA — هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) March 25, 2020

وأكدت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي فى موقع "تويتر"، على أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي بالبلاد، وأفادت بتسجيل أول حالة وفاة بالعدوى.

المصدر: RT