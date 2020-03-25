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لقطات مذهلة من السعودية في "زمن الكورونا"!

أخبار العالم العربي

لقطات مذهلة من السعودية في
twitter.com/MakkahAuthority
شوارع السعودية بعد فرض حظر التجول
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نشر الحساب الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على صفحته في موقع "تويتر" مجموعة من الصور المذهلة لشوارع السعودية ليلا خلال حظر التجول.

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وأرفقت الهيئة الصور بتعليق قالت فيه: "التزام سكان العاصمة المقدسة في ثاني أيام قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتداولت عدة حسابات سعودية أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر خلو شوارع المملكة من الحركة، بعد تطبيق حظر التجول الذي أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن الإجراءات للحد من انتشارالوباء العالمي.

وأظهرت اللقطات المتداولة انتشارا واسعا لعناصر الشرطة والحرس الوطني لضبط حالة الحظر وتطبيق القانون على المخالفين للتعليمات الذين يلتزموا بالحظر.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، بعد تداوب بعض الفيديوهات لمخالفين.

وأكدت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي فى موقع "تويتر"، على أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي بالبلاد، وأفادت بتسجيل أول حالة وفاة بالعدوى.

المصدر: RT

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