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الصحة العالمية: نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا"

سلطنة عمان تعلن اكتشاف 18 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تعلن اكتشاف 18 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) تعود لمواطنين، ليبلغ العدد الكلي للإصابات في البلاد 84 حالة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن إحدى عشرة حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي​​​.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من الحالات التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

المصدر: وكالات 

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