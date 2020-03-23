تأكيد خلو اليمن من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي سلبية الفحوصات لـ 9 حالات كان يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وخلو اليمن من أي إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة واللجنة العليا للطوارئ في بيان، اليوم الاثنين، أن الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، وأثبتت الفحوصات التي أجريت في عدن خلوهم جميعا من الفيروس.

إقرأ المزيد

من جهتها، أكدت وزارة الصحة العامة التابعة للحوثيين واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في صنعاء، تلقي بلاغين اليوم عن حالتي اشتباه بكورونا لمواطن من المحويت ومواطنة من أمانة العاصمة كانت في المستشفى السعودي الألماني.

وأوضح الناطق باسم اللجنة عبد الحكيم الكحلاني أنه تم فحص الحالتين في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالعاصمة وتبين خلوهما من الفيروس.

وأشار إلى أنه تم فحص 14 حالة اشتباه في المركز المذكور حتى اليوم وتبين خلوها من فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام يمنية