الصحة المصرية تعلن عن 5 وفيات جديدة و39 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد ووفاة 5 مصابين.

وقالت الوزارة إن الوفيات تعود لـ4 مصريين ومواطن من الهند، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 19.

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وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 366 حالة، من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 96 حالة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT