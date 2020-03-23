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دار الإفتاء المصرية ترد على "طريقة الشفاء من فيروس كورونا بوضع الشعر في القرآن وشربه بالماء"

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية ترد على
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ردت دار الإفتاء المصرية على مزاعم انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي بأن" من يضع شعره في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فهي شفاء من فيروس كورونا".

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وقالت الدار إن هذا الأمر من الخرافات وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة وألا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

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