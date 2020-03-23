ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 127

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات به في المملكة 127 حالة.

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وأوضح جابر، خلال إيجاز صحفي، أن من بين المصابين طفل عمره شهران، وطفل آخر عمره 4 سنوات.

وبين جابر، أن الأطفال يصابون، لكن نسبة الوفاة بينهم قليلة جدا مقارنة بكبار السن.

وأشار إلى أن حالة السيدة التي ظهرت إصابتها الأحد، والبالغة من العمر 82 عاما، أصبحت ممتازة.

المصدر: خبرني