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الجزائر.. البدء في استخدام دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا

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الجزائر.. البدء في استخدام دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا
Reuters RB/CK/FW1/Simon Newman
شخص يرتدي كيسا للوقاية من كورونا في الجزائر
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أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين، البدء في استخدام دواء يهدف إلى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن بوزيد قوله إنه "استنادا لتجارب بعض الدول، قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد منتج محليا ومستورد أيضا، يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة، وهو متوفر حاليا بالكميات الكافية".

ولم يذكر الوزير اسم الدواء، غير أنه وحسب تعليمات أصدرتها وزارته لمختلف مديريات الصحة والمستشفيات، فإن الأمر يتعلق بدواء "كلوروكين" الذي اعتمدته عدة دول للمصابين بالفيروس.

وفي فرنسا، كان البروفيسور ديديي راؤول، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسيليا، أول من تحدث عن فعالية هذا الدواء لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.

المصدر: واج + "الخبر"

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