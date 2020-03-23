مراسلنا: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في الجزائر إلى 230 حالة

أفاد مراسل RT في الجزائر اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 230 حالة.

وأكد مراسنا أن السلطات لم تعلن عن أي وفاة في الـ24 ساعة الماضية، علما أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17، حسب ما أعلنته وزارة الصحة يوم الاثنين.

وصرح مراسل RT بأن 90 بالمائة من حالات الإصابة بكورونا في الجزائر قادمة من الخارج.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن الأحد، عن أن الجزائر دخلت المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في 17 ولاية، مؤكدا أن الوضع الحالي يبعث على التخوف.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقد اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن بمقر رئاسة الجمهورية، بهدف دراسة ومتابعة تطور فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء في بيان للرئاسة أن الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة هذا الوباء سيتم الإعلان عنها مساء الاثنين.

المصدر: RT