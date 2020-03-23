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السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 562 إصابة..

وأكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وأن عدد حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة.

وشددت الوزارة على أن فردا واحدا لا يلتزم بالحجر قد يتسبب بالعشرات من الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى أن السلطات في المملكة لمست مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات.

وأفادت في السايق بأن إيجاد علاج لفيروس كورونا قد يمتد إلى عدة أشهر أو عام.

المصدر: RT + واس

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