امرأة عراقية تحتفل على طريقتها الخاصة بشفاء زوجها من "كورونا" (فيديو)

احتفلت امرأة عراقية في عقدها السادس، اليوم الاثنين، على طريقتها الخاصة بمناسبة شفاء زوجها المصاب بفيروس "كورونا".

وأظهر مقطع فيديو داخل مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، المرأة وهي ترقص على طريقة أهل الجنوب وتردد الأهازيج التي يُعرف بها سكان تلك المنطقة.

ووزعت زوجة المصاب السابق، جواد كاظم، الحلوى على الكادر الطبي الذي شاركها احتفالها، وذبحت خروفاً قرباناً لشفاء زوجها.

المصدر: RT