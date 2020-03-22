مصر.. أنباء عن وفاة اللواء أركان حرب في الجيش خالد شلتوت بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، بوفاة اللواء أركان حرب في الجيش المصري، خالد شلتوت، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتداولت الصحف والمواقع الإخبارية المصرية بيانا جاء فيه: "تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد".

لكن الجيش المصري لم ينشر بعد عبر الصفحات الإخبارية التابعة له، أي بيان حول هذه الأنباء.

وحتى مساء الأحد سجلت في مصر 294 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 10 حالات وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية