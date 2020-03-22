"طيران الإمارات" توقف جميع رحلاتها بحلول 25 مارس

أعلنت "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، يوم الأحد، أنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب بحلول 25 مارس.

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وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان إن "طيران الإمارات" تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

وكانت دولة الامارات أعلنت اليوم بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد، على خلفية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأغلقت سلطات الإمارات مؤقتا الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية والمطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب، لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.

كما سجلت البلاد في آخر حصيلة مساء السبت، 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتا وفاة.

المصدر: رويترز