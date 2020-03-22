ليبيا.. قوات حفتر تصد هجوما تركيا وتطلب من أنقرة تسلم جثث قتلاها

أصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بيانا، أكد فيه أن القوات التركية حاولت شن هجوم على قواتهم.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن "القوات التركية حاولت الهجوم على قواتنا وقام رجالنا بصد الهجوم".

وأضاف أن قوت الجيش الليبي دمرت مدرعة تركية من طراز ACV-15، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش.

وأفاد المسماري بأنه عرض على الطرف الآخر أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها ولكنهم رفضوا استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية.

هذا وطلب الناطق باسم الجيش من السلطات التركية أن تتواصل مع القوات الليبية لاستلام المدرعة والجثث التي بداخلها.

ناصر حاتم

المصدر: RT + "فيسبوك"