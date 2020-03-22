الحكومة الفلسطينية تخضع سكان الضفة للحجر وتحمل إسرائيل مسؤولية حماية الأسرى وسكان القدس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم السبت عن حزمة إجراءات قررت حكومته اتخاذها بغية ردع تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

ومن بين تلك الإجراءات التي فرضت لمدة 14 يوما، أعلن اشتيه، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن قرار منع المواطنين من مغادرة منازلهم، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، باستثناء المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

وفرضت الحكومة حظرا على تنقل المواطنين بين المحافظات، وعلى وصول المواطنين من المخيمات والقرى إلى مراكز المدن.

وأمرت الحكومة بإخضاع جميع القادمين من الخارج للحجر الصحي الإلزامي في المراكز الخاصة بهذا الشأن المقامة في جميع المحافظات.

كما قررت الحكومة إغلاق جميع مديريات الوزارات بالمحافظات عدا الصحة والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، مع نشر عناصر الأمن عند مداخل المدن لضمان تطبيق هذه القرارات.

كما أعلن اشتيه عن فرض حظر قاطع على دخول العمال إلى المستوطنات، مضيفا أن المصارف ستعمل بحالة الطوارئ.

وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بحماية الأسرى المحتجزين في سجونها، محملا إياها المسؤولية عن حماية السكان الفلسطينيين في مدينة القدس من الوباء.

وسجلت في الأراضي الفلسطينية حتى الآن 59 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما في ذلك حالتان في قطاع غزة.

المصدر: RT