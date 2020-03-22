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نداء من حمد بن جاسم إلى دول الخليج في "زمن كورونا"

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نداء من حمد بن جاسم إلى دول الخليج في
Reuters Abderrahmane Mokhtari
رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم
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وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ، حمد بن جاسم، نداء إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المنطقة والعالم.

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وحذر رئيس الحكومة القطرية الأسبق، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" مساء أمس السبت، من أنه ليس بإمكان أحد تحديد الوقت الذي ستتم فيه السيطرة على الوباء الذي يجتاح العالم، مضيفا أن هذه "الجائحة" ستجلب بالتأكيد عواقب ونتائج صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية على العالم بأسره.

وتبنأ بن جاسم بـ"أن المؤرخين سيتحدثون مستقبلا عما كان قبل كورونا وما بعده"، مقارنا تفشي الفيروس بهجمات 11 سبتمبر من حيث مدى تأثيره على العالم.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أنه وجميع العرب يريدون من قياداتهم في العالم العربي والخليجي استخلاص العبر والدروس ومعرفة "ضخامة المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم وما يترتب عليهم من عمل كبير لتخفيف أعباء التبعات السلبية، وبالأخص في المجال الاقتصادي".

وأهاب بن جاسم بدول مجلس التعاون الخليجي وخاطبها بالقول: "أما آن لكم أن تضعوا خلافاتكم، التي أضرت بكم جميعا، جانبا وأن تجلسوا على مائدة واحدة لوضع الاستراتيجيات التي تخفف على شعوبكم ما ستواجهه من تبعات قد تطال وتغير كثيرا من الثوابت والمحرمات التي كان يحترمها المواطن الخليجي ويلتزم بها".

وحذر رئيس الوزراء القطري الأسبق من الاعتقاد بأنه يريد بهذه المناسبة "التماسا لفك الحصار" عن بلده ، مشددا على أن "قطر تستطيع الاستمرار بالعزم نفسه في تجاوز عواقب المقاطعة المفروضة عليها" من قبل جيرانها منذ ثلاث سنوات.

وتابع: "لكن التحديات التي تواجهنا جميعا أكبر من ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر!؟"

المصدر: RT

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