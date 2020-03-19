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شقيق أمير قطر يقارن بين فيروس كورونا والأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

شقيق أمير قطر يقارن بين فيروس كورونا والأزمة الخليجية
Reuters Naseem Zeitoon
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قارن الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بين تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده والأزمة التي اندلعت بين قطر وجيرانها عام 2017.

وأعرب الشيخ خليفة على حسابه في "تويتر" عن قناعته بأن "الشعب الذي تجاوز أزمة عام 2017 متكاتفا مع قيادته الرشيدة سيتجاوز بإذن الله أزمة فيروس كورونا".

وتابع متسائلا: "كيف يتحقق ذلك؟ بالوعي الفردي عبر تطبيق مبدأ".

وتتصدر قطر الآن قائمة أكبر بؤر الفيروس المستجد في العالم العربي بـ452 حالة إصابة مؤكدة دون تسجيل وفيات بسبب الوباء.

وفي عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها، فيما ترفض الحكومة القطرية جميع الاتهامات الموجهة إليها.

المصدر: RT

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