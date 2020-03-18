شاهد.. الدوحة بعد إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا

بدت شوارع العاصمة القطرية الدوحة شبه خالية بعد إعلان الحكومة إغلاقا جزئيا للمنطقة الصناعية لمدة أسبوعين مع إمكانية التجديد، اعتبارا من 17 مارس،

وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس هناك.

وتُظهر اللقطات المصورة شوارع ومنتزهات وأسواق الدوحة الخالية من الناس وقد تحولت إلى مدينة أشباح. وأغلقت السلطات المساجد وألغت إقامة صلاة الجمعة وأوقفت محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء محلات بيع الأغذية والصيدليات.

المصدر: وكالات