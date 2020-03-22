بدء "الدراسة عن بعد" في قطر والإمارات بسبب "كورونا"

أعلنت كل من قطر والإمارات، بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

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وقالت وزارة التعليم في قطر في بيان لها أمس السبت، إن "طلاب المدارس الحكومية سيباشرون دراستهم اعتبارا من يوم الأحد من خلال نظام التعلم عن بعد".

وأوضحت: "لكل مرحلة من مراحل الدراسة نظام مختلف، وأنها أعدت المحتوى التعليمي لهذه المستويات بتصوير وإنتاج فيديوهات الدروس اليومية، وستتوفر عبر روابط إلكترونية ضمن المنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة".

وذكرت الوزارة أن العبور لهذا النظام يأتي للتعامل مع الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل تفشي كورونا عالميا.

محمد بن زايد:عندما ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، فذلك لأننا - بفضل الله - وضعنا ثقتنا في أبنائنا الطلبة، وفي قدرتهم على تحقيق طموحات الوطن، فهم ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل .

#الإمارات_صف_واحد#ملتزمون_ياوطن#خلك_في_البيت#المدرسة_الإماراتية#وزارة_التربية_والتعليم_الإماراتpic.twitter.com/irWDyZLNYv — وزارة التربية (@MOEducationUAE) March 22, 2020

من جانبها، قالت وزارة التعليم الإماراتية إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك "يأتي تبعا للقرار السابق والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الدراسة 4 أسابيع، يخصص فيها الأسبوعان الأخيران، لمواصلة التعلم عن بعد".

وكإجراء احترازي علقت دول عربية الدراسة لعدة أشهر، منها الكويت، فيما قررت السعودية عدم استكمال العام الدارسي واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول كنتيجة لمجمل العام.

المصدر: الأناضول