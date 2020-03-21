الكويت تفرض حظر تجول من الساعة 5 مساء حتى الـ 4 فجرا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم السبت، عن فرض حظر تجول يومي في كل أراضي البلاد من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 فجرا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة بعد انتهاء جلسة استثنائية للحكومة في قصر السيف بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إنه قد تقرر فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كما ذكر الصالح أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتهاؤها في 26 مارس الجاري لمدة أسبوعين إضافيين.

المصدر: كونا