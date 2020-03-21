ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 96 حالة بينها 3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 96 حالة منها 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تأكيد هذه الحالات مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري.

وأشارت إلى أن هذه الحالات موزعة على جهات المملكة على الشكل التالي، 21 حالة في فاس مكناس، 22 حالة في الدار البيضاء سطات 22، 22 حالة في الرباط القنيطرة 22، 7 حالات في طنجة تطوان الحسيمة، 10 حالات في مراكش آسفي، 4 حالات في الجهة الشرقية، وحالة 1 في كلميم واد نون، و6 حالات في سوس ماسة، وحالتان 2 بين ملال خنيفرة، وحالة 1 في درعة تافيلالت.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد المتوفين يبلغ حاليا 3 أشخاص.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد شفاء المواطنة الفرنسية من أصول سنغالية وخلوها من العدوى عبر التحاليل المخبرية، مشيرة إلى أنها ستغادر المستشفى اليوم السبت، ليصبح عدد الحالات التي تعافت 3، كما أثبتت التحاليل التي سبق وأجريت لمواطن مصاب بمرض عضال وافته المنية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأهابت وزارة الصحة "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

المصدر: وكالة الأنباء المغربية