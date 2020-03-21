سوريا تعلق الطيران الخارجي بسبب كورونا والرحلة من موسكو يوم الأحد ستكون الأخيرة

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، أن بلاده تعلق طيرانها الخارجي على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد، وأن رحلة موسكو - دمشق، يوم الأحد، ستكون الأخيرة.

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وفي حديث لإذاعة "شام ف إم"، قال الوزير إن سلطات الدول التي تنفذ سوريا رحلات جوية إليها تم إبلاغها مسبقا حول هذا الإجراء الاحترازي، مضيفا أن جميع تدريبات موظفي وزارته تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبالرغم من عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا رسميا حتى الآن في سوريا، إلا أن سلطات البلاد اتخذت إجراءات احترازية عدة لمنع ظهور هذه الحالات، من بينها وقف الطيران مع الدول التي شهدت تفشي كورونا، وإغلاق الحدود مع لبنان، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاحف وغيرها من الأماكن العامة في البلاد.

المصدر: نوفوستي