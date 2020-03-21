سوريا.. وزارة الاتصالات تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة السورية اليوم السبت، قرارات جديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة إيقاف الدوام في المديريات التابعة لها ما عدا مديرية مكتب الوزير، ليستمر بنسبة 50% فقط من العاملين، مع إيقاف الدوام بشكل كامل في هيئة الاستشعار عن بعد وتخفيض الدوام إلى 20% فقط من العاملين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ووضع جدول للمناوبات اللازمة لضمان سير العمل.

كما تم إيقاف عمل الإداريين في الهيئة العامة لخدمات الشبكة والهيئة الوطنية للاتصالات اللاسلكية، أما الفنيين فتم تخفيض نسبة دوامهم 50% وفق جدول مناوبات.

وأعلنت الوزارة إيقاف دوام جميع الإداريين في الشركة السورية للاتصالات وفي إدارة الشركة أو فروعها في المحافظات، أما المراكز الهاتفية فسيتم العمل وفق تعميم صدر من إدارة الشركة في وقت سابق.

وتم إيقاف دوام العمال في المؤسسة العامة للبريد في إدارة المؤسسة والمحافظات، أما أقسام المبادلة وموظفي الحوالات وعمال توصيل البريد ومن يتعلق بهم تم وضع جداول مناوبات لعملهم.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف حافلات المبيت في كل الدوائر والشركات والمؤسسات التابعة للوزارة.



وفي سياق متصل بخصوص مكافحة فيروس كورونا، أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.

وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.

ودعا الوزير من تم استثناؤهم إلى الالتزام بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصا على السلامة والصحة العامة.

المصدر: RT