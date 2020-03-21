الصحة القطرية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة القطرية السبت، عن تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر، و17 حالة شفاء من المرض.

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وأوضحت أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر، و17 حالة شفاء من المرض، موضحة أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين. #قناpic.twitter.com/pBAwd8roew — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 21, 2020

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، بينها 4 مواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 27 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث واجراء الفحوصات اللازمة لكافة المواطنين القادمين من السفر ممن خضعوا للحجر الصحي أو الحجر المنزلي، إضافة إلى جميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.

المصدر: قنا