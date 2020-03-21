شاهد.. شوارع العاصمة الأردنية خالية من المواطنين

أعلنت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم السبت، بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي سيحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

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وأظهرت فيديوهات من عمان شوارع العاصمة خالية من المواطنين الذين التزموا بقرار حظر التجول، خاصة أن عقوبة السجن بانتظار المخالفين.

ويأتي فرض حظر التجول بعد قرار رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الجمعة، بتفعيل أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

ويقضي القرار بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يعلن الثلاثاء القادم أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية معينة.

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 69.

المصدر: RT