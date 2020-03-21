سلطنة عمان تعلن عن 4 إصابات جديدة وتماثل 13 حالة للشفاء

سجلت سلطنة عمان 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52 حالة حتى اليوم السبت.

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وقالت وزارة الصحة، تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، والحالتان الأخريتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا. ليصبح العدد الكلى للإصابات في السلطنة 52 حالة.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمى على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء.

وأهابت وزارة الصحة العمانية بالمواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

المصدر: وكالات