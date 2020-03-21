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قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة "كورونا"

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قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة
Reuters
صورة أرشيفية
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دعت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، الأطباء كافة، والفنيين وخبراء الحجر الوقائي، وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية اليمنية، إلى التطوع للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد

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ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعت الصحة اليمنية، في بيان "الراغبين في التطوع من الكوادر الطبية والصحية، التوجه لمكاتبها في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود مكافحة الوباء"​​​.

وقالت إن "مكاتب الصحة ستستقبل المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام، وتحقيقا لمهمة حماية الشعب اليمني من خطر وباء كورونا".

المصدر: وكالات 

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