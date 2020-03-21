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اعتقال عروسين جزائريين.. ونقل المدعوين إلى الحجر الصحي!

أخبار العالم العربي

اعتقال عروسين جزائريين.. ونقل المدعوين إلى الحجر الصحي!
Reuters
الجزائر
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قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الشرطة أنهت حفل زفاف في مدينة عنابة بشرقي البلاد، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأفادت تقارير بنقل جميع المدعوين والعروسين إلى الحجر الصحي بعد تلقي الشرطة إخطار من سكان محليين بضرورة التصدي لحفل الزفاف الذي يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون الكمامات على وجوههم أمام قاعة الحفلات، فيما أجلت عدة سيارات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر 9 وفيات من أصل 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات يوم الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح في المدن الكبرى، اعتبارا من الأحد القادم.

المصدر: وكالات

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