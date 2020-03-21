اعتقال عروسين جزائريين.. ونقل المدعوين إلى الحجر الصحي!

قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الشرطة أنهت حفل زفاف في مدينة عنابة بشرقي البلاد، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأفادت تقارير بنقل جميع المدعوين والعروسين إلى الحجر الصحي بعد تلقي الشرطة إخطار من سكان محليين بضرورة التصدي لحفل الزفاف الذي يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون الكمامات على وجوههم أمام قاعة الحفلات، فيما أجلت عدة سيارات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر 9 وفيات من أصل 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات يوم الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح في المدن الكبرى، اعتبارا من الأحد القادم.

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18/03:

Annaba عنابة

Les dispositions contre Coronavirus🦠 prennent l'effet:

La police prend d'assaut une salle des fêtes dans le centre d'Annaba, et transportent avec l'aide de la protection civile les invités à l'hôpital pour les mettre en quarantaine. pic.twitter.com/je3NgmoBce — Said Touati (@epsilonov71) March 18, 2020

طوارئ بسبب عرس في عنابة .. مواطنون يحتجون .. ومصالح الأمن تتدخل pic.twitter.com/PL9g4lDkIc — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) March 19, 2020

المصدر: وكالات