الجزائر.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 والمصابين إلى 90 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90، فيما بلغ عدد الوفيات 8.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية شفاء أكثر من 30 حالة من الفيروس.

وشدد الوزارة على أن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته سيبقى ساري المفعول، كما أن الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

ودعت الصحة الجزائرية إلى "ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال محلول كحولي، مع الحرص عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف والفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها.

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قد أعلن أن حكومته حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا، لتنهي بذلك عاما من المظاهرات الحاشدة التي أزاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وكالات