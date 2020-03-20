الداخلية السورية توضح حقيقة فيديو متداول على أنه لحالة كورونا

علقت وزارة الداخلية السورية على فيديو متداول على أنه لشرطي يسعف مصابا بكورونا مرميا على الرصيف في دمشق.

وحول حقيقة الفيديو الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على أنه لشرطي مرور يقوم بإسعاف شخص مرمي على الرصيف وتحتمل إصابته بفيروس كورونا، أوضحت الوزارة أن المواطن "محمود ج" سقط أرضا وفقد وعيه أثناء سيره في شارع الوليد في دمشق، وتابعت الوزارة أن أفراد الشرطة أسعفوه إلى مشفى دمشق (المجتهد).



وأضافت الوزارة أنه كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم، وأنه غادر المشفى فيما بعد.

أسامة يونس

المصدر: RT