مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مخر السيل بمنطقة زرايب إلى 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حادث مخر السيل بمنطقة زرايب المصرية المنكوبة في 15 مايو، جراء الأمطار الغزيرة، إلى 15 قتيلا، بعدما عثرت قوات الأمن على جثث 5 من المفقودين.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن 4 ضحايا مفقودين لم يتم العثور عليهم حتى الآن منذ وقوع الحادث.

وكانت السلطات الأمنية في مصر قد تلقت بلاغا مفاده انهيار عدد من المنازل في منطقة الزرايب، دائرة القسم، إثر تدفق المياه، بمخر السيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان حيث أسفر الفحص عن العثور على 10 أشخاص متوفين، وعقب مرور عدة أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال 5 جثث أخرى ليرتفع الحصيلة النهائية لـ15 متوفيا.

ولا يزال جاريا البحث عن 4 أشخاص مفقودين، وهم فريال علي أحمد (25 سنة)، وفيولا إبراهيم جرجس (7 أشهر)، ومروان مصطفى (سنتان)، وجنا نصر الله جمال (3 سنوات).

وشهدت مصر، نهاية الأسبوع الماضي، طقسا غير مستقر صاحبه هطول أمطار أسفرت عن سيول في كثير من المحافظات، الأمر الذي كانت هيئة الأرصاد قد حذرت منه واصفة إياه بأنه طقس لم تشهد مصر مثله منذ العام 1994.

ناصر حاتم

المصدر: RT