مصر.. الأمن يطلق سراح ناشط سياسي بعد 22 شهرا من احتجاره

أطلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الجمعة، سراح الناشط السياسي شادي الغزالي حرب فعليا، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيله أمس.

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ونشرت زوجته صورته وعلقت عليها قائلة: "شادي على الأسفلت، عقبال كل المعتقلين"، وذلك بعد أن قضى شادي الغزالي حرب حوالي 22 شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان شادي يواجه اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 15 من المعتقلين السياسيين، بينهم شادي والدكتور حسن نافعة وحازم عبدالعظيم وعبير الصفتي وعبدالعزيز الحسيني وأخرين.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT