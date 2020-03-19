مصر.. أمن الدولة العليا تخلي سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، وذلك على ذمة التحقيقات.

وقال موقع "المصري اليوم" إن نيابة أمن الدولة أخلت سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بينهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و12 آخرين من أعضاء الأحزاب السياسية المتهمين على ذمة التحقيقات في وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية