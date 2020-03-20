نقابة أطباء مصر تحذر من وصفات لعلاج فيروس كورونا

أصدرت نقابة أطباء مصر، بيانا عاجلا تحذر فيه الأطباء من صرف أي وصفات علاج للمرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.

إقرأ المزيد

وقالت النقابة: "نهيب الأطباء بعدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة".

وتابعت: "ذلك حتى لا يتسبب في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضا كي لا يتسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير".

وأشارت إلى أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا و بعض الأمراض المناعية.

وكان نائب رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كريم كرم، قد أعلن أنه تم سحب عقار "ليكونيل" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية