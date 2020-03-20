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تركيا تكشف عن حقيقة انسحاب قواتها من إدلب

أخبار العالم العربي

تركيا تكشف عن حقيقة انسحاب قواتها من إدلب
Reuters Khalil Ashawi
جندي تركي في إدلب
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نفت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة أنباء عن انسحاب وحداتها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الجيش التركي يواصل كافة فعاليات انتشار قواته العسكرية في منطقة خفض التصعيد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار هناك في السادس من مارس الجاري، ضمن إطار التفاهم المتوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وتابعت الوزارة أن الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن انسحاب تلك الوحدات العسكرية التركية من منطقة خفض التصعيد "غير صحيحة " و"لا تعكس الحقيقة".

المصدر: الأناضول

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