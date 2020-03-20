مصر.. غلق 4 مساجد في الصعيد بعد اكتشاف إصابة كورونا

قررت إدارة أوقاف جرجا إغلاق أربعة مساجد بقرية خارفة في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وذلك بعد التحقق من إصابة أحد الأشخاص العائدين من المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا.

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وهذه المساجد الأربعة قريبة من المنطقة التي يسكن فيها المصاب الذي تم عزله لتلقي العلاج، كما قامت الجهات المعنية بوضع أحد أبنائه المرافقين له تحت الحجر الصحي .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 7 حالات، وارتفاع حصيلة الأشخاص الذين تحولت نتائج فحصهم من إيجابية لسلبية إلى 42.

وتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في مصر 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

المصدر: وكالات