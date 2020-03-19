 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية تؤكد مقتل عسكريين اثنين من قواتها بهجوم صاروخي لـ"بعض الجماعات المتطرفة"

مصر: شفاء 42 شخصا من فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات لـ7 وتسجيل اصابات جديدة

أخبار العالم العربي

مصر: شفاء 42 شخصا من فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات لـ7 وتسجيل اصابات جديدة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
أشخاص يرتدون كمامات طبية في مطار القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh7o

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 7 حالات، ووصول حصيلة الأشخاص الذين تحولت نتائج فحصهم من إيجابية لسلبية إلى 42.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، بتسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل 4 أجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 مصريين من المخالطين للمصابين الذي تم رصدها سابقا.

ولفت مجاهد إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، فارق الحياة مستشفى العزل.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 42 حالة.

وذكر مجاهد أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 وفيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا