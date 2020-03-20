الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين يرتفع إلى 163

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 163.

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وناشدت وزارة الصحة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة، إلا عند الضرورة القصوى.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بدءا من 21 شباط وحتى 20 مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 163 حالة.

وشدد تالوزارة على أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت مؤخرا.

المصدر: RT