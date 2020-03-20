الصحة اللبنانية: هناك 6 إصابات بكورونا مجهولة المصدر

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 6 إصابات بفيرويس كورونا في لبنان غير معلومة المصدر، مشددا على أن هناك تنسيقا مشتركا بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الوباء.

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وأكد وزير الصحة اللبناني أن الوزارة تعمل على توفير المسلتزمات الطبية الضرورية لمواجهة انتشار كورونا، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة لذلك.

ولفت حسن إلى أن لبنان يتهيأ للمرحلة الرابعة من مراحل تفشي الوباء، آملا في "ألا نصل إليها

وشدد على أن تفشي فيروس كورونا يقتضي تعاون المجتمع من كافة الشرائح بدرجة كبيرة عبر التزامها بتطبيق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة، من دون تفلت.

وسجل لبنان في آخر إحصائية مساء أمس الخميس، 149 إصابة مؤكد بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

المصدر: RT