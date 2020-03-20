سوريا حتى يوم الخميس خالية من "كورونا" وفقا للتصريحات الرسمية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" في سوريا حتى هذه اللحظة، وبيَّن أن وزارة الصحة هي المصدرالوحيد للمعلومات، ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

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وقال الوزير يازجي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء حول تتبع الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا"، أمس الخميس، إن "الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال فرق الترصد الوبائي المنتشرة على مساحة سوريا وعددها نحو 1126 فريقا تقوم بتتبع أي شكوى من قبل المواطنين أو أي استشارة للقدوم من أجل الفحص لأي أمر كان، حتى لو كان يتعلق بالالتهاب الرئوي أو ما شابه".

وأشار الوزير يازجي إلى أنه اعتبارا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس "كورونا".

ودعا يازجي المواطنين إلى "الاعتماد على وزارة الصحة كمصدر وحيد للمعلومات حول الفيروس، وليس على ما يدور فى صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات" وأنه في حال وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها.

ولفت إلى أنه سيتم نقل المواطنين الذين قدموا من خارج سوريا والموضوعين بالحجر الصحي في مركز الدوير إلى فندق المطار، وأنه سيجري تأهيل مركز الدوير بالشكل المطلوب خلال أسبوع على الأكثر، مبيناً أن "الحجر هو مكان للإقامة وليس مكانا للعلاج فمكان العلاج في العناية المشددة بالمشافي أما الدوير فهو مكان إقامة احترازي لمدة 14 يوما ويتم أخذ عينات من الموجودين فيه للتأكد من سلامتهم".

وأكد وزير الصحة أنه سيجري تجهيز أربعة أماكن للحجر في دمشق وأن مركز الدوير سيبقى مكانا للحجر الاحترازي بينما الأمكنة الأخرى بدأ العمل بتجهيزها منذ نحو أربعة أيام وسيستغرق ذلك بعض الوقت.

المصدر: سانا